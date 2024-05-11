Події

08:38 11.05.2024

Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумської області

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Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумської області

Російські війська вночі та вранці в суботу продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області, обстрілів зазнали шість громад, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

Мінометного обстрілу зазнали Краснопільська (22 вибухи), Юнаківська (12 мін) і Білопільська (3 вибухи) та Есманьська (3 міни) громади.

Під артилерійським вогнем перебували Миропільська (15 вибухів) і Хотинська (12 вибухів) громади.

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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