Критична фаза війни настане в найближчі два місяці - командувач Сухопутних військ ЗСУ

Критична фаза війни настане в найближчі два місяці, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк The Economist.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, а очікуване постачання винищувачів F-16 на початок червня забезпечить значний психологічний імпульс.

Павлюк вважає, що РФ продовжить зосереджувати увагу на Луганській і Донецькій областях. За даними розвідки, російські війська незабаром розтягнуть оборону, завдавши ударів по північно-східних районах Харківської та Сумської областей.

"Росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж обрати найбільш підходящий напрямок", - додав генерал.

Як пише The Economist, генерал-лейтенант не прокоментував повідомлення про те, що "непорозуміння призвело до втрати позицій" у районі Очеретиного. Він вказав на перевагу росіян у повітрі та співвідношення в артилерії, що досягло 20:1. Так, на всій протяжності фронту росіяни випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські сили.

За словами Павлюка, втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення", і це просто "звичайне міське поселення".

Також в інтерв'ю зазначається, що одним із найнагальніших завдань, які стоять перед Павлюком, є створення десяти нових бригад для підготовки до російського наступу. За словами командувача, Україна дуже потребує артилерії та бронетехніки, які, як вона сподівається, надасть Захід. Частина цих нових сил буде задіяна для захисту столиці.

Павлюк також наголосив, що російська армія не відмовилася від своїх амбіцій щодо захоплення Києва.

"Захист Києва залишається одним із наших головних завдань, хоч би як важко було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграє оборона столиці в майбутньому", - сказав він.