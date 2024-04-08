Павлюк про мобілізацію: Відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав Збройних сил України, зазначивши, що "відсидітися нікому не вдасться".

На своїй сторінці у фейсбуці Павлюк написав, що "чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя".

"Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватися провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. росія нікому не дасть спокою: ні тим, хто сховався, ні тим, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтеся до лав ЗСУ", - закликали в Сухопутних військах.

Павлюк наголосив, що "скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей".

"Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватися! Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: росія відмовляє нам у праві на існування", - написав командувач.

Він наголосив, що ворог розуміє тільки мову сили, і Збройні сили України - єдина сила, яка здатна зупинити та знищити ворога.

"Як суспільство допустило, щоб військових почали боятися, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими всі захоплювалися і пишалися. Що сталося? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани — не прохачі, не агітатори. Це люди, які виконали свій конституційний обов’язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - наголосив Павлюк.

Командувач зазначив, що система ТЦК не ідеальна, і триває робота над її вдосконаленням. За словами Павлюка, на всі випадки перевищення повноважень командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують.

"Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Всі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави. Нагадаю, що захист держави - це конституційний обов'язок громадянина", - написав він.

Крім того, він знову зазначив, що якщо ви "отримали повістку або самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій".

При цьому він зазначив, що в системі підготовки військових також не все ідеально, але "ми реагуємо на всі проблеми та виклики".

"Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій", - наголосив командувач.

Джерело: https://www.facebook.com/AFULFComm/posts/pfbid02mtgjNyqZZHAEEXhRNFnhNvHPKSaz2wq5QCDjjyDRWWqdaMwFfXtxcBvRvhQcie3ql

Павлюк про мобілізацію: Відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни

Київ. 8 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав Збройних сил України, зазначивши, що "відсидітися нікому не вдасться".

На своїй сторінці у фейсбуці Павлюк написав, що "чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя".

"Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватися провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. росія нікому не дасть спокою: ні тим, хто сховався, ні тим, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтеся до лав ЗСУ", - закликали в Сухопутних військах.

Павлюк наголосив, що "скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей".

"Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватися! Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: росія відмовляє нам у праві на існування", - написав командувач.

Він наголосив, що ворог розуміє тільки мову сили, і Збройні сили України - єдина сила, яка здатна зупинити та знищити ворога.

"Як суспільство допустило, щоб військових почали боятися, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими всі захоплювалися і пишалися. Що сталося? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани — не прохачі, не агітатори. Це люди, які виконали свій конституційний обов’язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - наголосив Павлюк.

Командувач зазначив, що система ТЦК не ідеальна, і триває робота над її вдосконаленням. За словами Павлюка, на всі випадки перевищення повноважень командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують.

"Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Всі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави. Нагадаю, що захист держави - це конституційний обов'язок громадянина", - написав він.

Крім того, він знову зазначив, що якщо ви "отримали повістку або самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій".

При цьому він зазначив, що в системі підготовки військових також не все ідеально, але "ми реагуємо на всі проблеми та виклики".

"Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій", - наголосив командувач.