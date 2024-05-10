Події

11:58 10.05.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області загинула жінка, поранено її онуку

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Унаслідок артобстрілу Есманської громади Шостинського району Сумської області загинула жінка й дістала поранень її онука, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 438 КК України)", - інформує відомство в п'ятницю.

За даними слідства, 10 травня з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.

"Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранень", - ідеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано до Управління СБУ в Сумській області.

Теги: #сумська_область

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