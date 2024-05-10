Окупанти вранці продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області

Російські війська вранці у п'ятницю продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області, під удар потрапили п'ять громад, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

По Есманьській ворог бив із артилерії (8 вибухів) та мінометів (7 вибухів). Середино-Будську обстріляли з міномета (6 вибухів). По Хотинській росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) і з СПГ (2 вибухи). На територію Новослобідської росіяни скинули 5 мін. У Білопольській зафіксовано обстріл з АГС (23 вибухи).