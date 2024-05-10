Сили оборони відбили 28 атак на авдіївському і 21 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 95 бойових зіткнень

Українські військовослужбовці відбили 28 атак на авдіївському і 21 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 7:00 п'ятниці.

Так, на бахмутському напрямку захисники відбили 21 атаку біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На куп'янському напрямку військові відбили 13 атак у населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських захисників неподалік Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог минулої доби двічі безуспішно атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, зазначили у зведенні.