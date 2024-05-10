Ворог за добу здійснив 6 ракетних і 80 авіаударів

Ворог завдав 6 ракетних і 80 авіаційних ударів, також здійснив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ в п'ятницю вранці.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У Генштабі також підтвердили, що вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, задіявши 10 БПЛА типу Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА були знищені.