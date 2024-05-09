За добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, ЗС України відбили 20 атак на авдіївському напрямку

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Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 76 бойових зіткнень, зокрема, на авдіївському напрямку українські військові відбили 20 ворожих атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів", - ідеться у зведенні Генштабу, опублікованому в четвер увечері.

Також ЗСУ відбили 7 атак на куп'янському напрямку біля Синьківки, Петропавлівки, Берестового Харківської області, Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище, 3 атаки - на лиманському напрямку поблизу Новосадового, Торського Донецької області і неподалік Серебрянського лісництва в Луганській області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у Білогорівки на Луганщині; Верхньокам'янського, Нового, Іванівського, Ступочок та Кліщіївки на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Своєю чергою, на новопавлівському напрямку противник 6 разів намагався прорвати оборону біля Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Також ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ на оріхівському напрямку біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі, ще 2 атаки противник здійснив поблизу Кринків на херсонському напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу ворога.