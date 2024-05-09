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19:02 09.05.2024

У Нікополі внаслідок обстрілів загинули 2 людини, 8 постраждали - голова ОВА

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У Нікополі внаслідок обстрілів загинули 2 людини, 8 постраждали - голова ОВА

Російські окупанти в четвер обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу в Нікополі загинуло двоє людей, постраждали восьмеро, двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вкрай важкий день для Нікопольщини. З ранку і до вечора - суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом - понад два десятки атак. Найбільше потерпав Нікополь. У місті - двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них - дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Також у місті пошкоджено вісім багатоповерхових, 25 приватних будинків, дитячий садочок, пожежну частину, будівлю благодійної організації, банк, магазини, 16 господарських будівель, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

Крім цього, виникло займання дахів двох осель, рятувальники його ліквідували.

Унаслідок обстрілів у Нікополі потрощено з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і машину швидкої допомоги.

Росіяни також обстріляли Марганецьку, Покровську, Красногригорівську, Мирівську громади. В останній пошкоджено приватний будинок, господарську споруду й електромережі.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріл

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