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16:15 09.05.2024

Рада ухвалила закон про надання адмінпослуг українцям, зокрема за кордоном

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Рада ухвалила закон про надання адмінпослуг українцям, зокрема за кордоном

Верховна Рада законодавчо закріпила надання адміністративних послуг громадянам України, зокрема тим, які перебувають за кордоном.

"Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11017 про надання окремих адміністративних послуг українцям, зокрема й за кордоном", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер за цей законопроект проголосували 236 народних депутатів.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість одночасного оформлення (зокрема, замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Згідно із законопроєктом дозволяється оформляти паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон українським громадянам, які перебувають за межами України, через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

Проєкт закону також передбачає, що паспорт громадянина України у формі картки оформляється безстроково особам, які досягли 65 років. Термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта здійснюють у строк не пізніше, ніж через сім робочих днів із дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Теги: #закон #верховная_рада

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