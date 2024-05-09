Події

07:36 09.05.2024

На фронті за добу було 146 бойових зіткнень, 45 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

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На фронті за добу було 146 бойових зіткнень, 45 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень, зокрема Сили оборони відбили 45 атак ворога на авдіївському напрямку, зазначається в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак біля Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам'янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 45 атак у населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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