Події

07:25 09.05.2024

Війська РФ за добу завдали по території України 60 ракетних і 90 авіаударів

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Війська РФ за добу завдали по території України 60 ракетних і 90 авіаударів

Ворог завдав 60 ракетних і 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 20 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БПЛА.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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