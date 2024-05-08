Події

20:29 08.05.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по восьми місцях скупчення окупантів і трьох систем ППО

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Українська авіація завдала за добу ударів по восьми місцях скупчення окупантів і трьох систем ППО

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по восьми районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці, також завдано ударів по трьох ворожих засобах протиповітряної оборони та двох артилерійських засобах противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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