Українська авіація завдала за добу ударів по восьми місцях скупчення окупантів і трьох систем ППО

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по восьми районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці, також завдано ударів по трьох ворожих засобах протиповітряної оборони та двох артилерійських засобах противника.