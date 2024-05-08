За добу на фронті вдвічі зросла кількість бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 ворожих атак

Сили оборони України минулої доби відбили атаки та штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 121 бойове зіткнення, що майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 35 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів", - ідеться у зведенні.

Також різко зросла кількість бойових зіткнень на бахмутському та оріхівському напрямках. "На бахмутському напрямку наші військові відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам'янське, Нове, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення... На оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку відбито сім атак у районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На лиманському напрямку відбито дев'ять атак у районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Макіївка, Невське і Новолюбівка Луганської області. На новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації шість разів намагався прорвати оборону українських військ біля Костянтинівки, Парасковіївки та Урожайного Донецької області. На херсонському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Кринок Херсонської області.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, провадить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

Як повідомлялося, днем раніше за добу на фронті було зафіксовано 64 бойові зіткнення, на семи напрямках відбито 54 ворожі атаки, з них 18 - на авдіївському напрямку, десять - на бахмутському і чотири - на оріхівському.