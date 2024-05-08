Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

Російські окупанти понад 15 разів обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області в середу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, під обстріл потрапили Нікополь, а також території Мирівської та Покровської громад. Під час обстрілу використовувалася артилерія та ударні безпілотні літальні апарати.

"Пошкоджені 12 осель, шість господарських споруд. Понівечений інфраструктурний об’єкт. Зайнялася споруда приватного підприємства – вогонь рятувальники загасили. Зачепило авто, лінії електропередач та газогін.... Пожежі, що виникли в Дніпровському районі через падіння уламків ракети, також приборкали", - розповів Лисак.