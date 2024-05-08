Атаковано об'єкти генерації та передачі е/е в шести областях, є пошкодження об'єктів газової інфраструктури

Ворог 8 травня масовано атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій областях, наслідки уточнюють, повідомило Міністерство енергетики України.

"Також є пошкодження газової інфраструктури в західній області. Жертв і постраждалих немає. Енергетики спільно з ДСНС працюють над ліквідацією наслідків", - зазначило відомство.

У Міненерго звернулися до промислових споживачів із проханням переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень і посилення стійкості енергосистеми.

За інформацією відомства, 8 травня в години ранкового піку за запитом України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

У вечірні години в середу можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.

Минулої доби споживання електроенергії зросло майже на 9% порівняно з обсягом, спожитим 6 травня, в понеділок.

7 травня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тис. абонентів). В інших регіонах споживачів не обмежували", - зазначили в міністерстві.

7 травня в південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:30 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також за запитом Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.

За даними Міненерго, наразі в Україні через негоду залишається знеструмленим 31 населений пункт. Найбільше - у Чернігівській і Сумській областях.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 7600 МВт-год, експорт не передбачається.