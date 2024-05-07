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19:51 07.05.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по 5 місцях скупчення окупантів і їхньому пункту управління - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала за добу ударів по 5 місцях скупчення окупантів і їхньому пункту управління - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці, також завдано ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан" і пункту управління російських окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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