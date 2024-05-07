Окупанти за добу завдали 1 ракетного й 40 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу одного ракетного й 40 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник за добу 72 рази обстріляв позиції українських військ й українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районі Дружби, Парасковіївки та на північний захід від Очеретиного Донецької області, біля Комишувахи Запорізької області, Червоного Маяка, Іванівки та Дніпровського Херсонської області. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на куп'янському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському й херсонському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Білопілля Сумської області, Часів Яр, Красногорівка та Костянтинівка Донецької області.