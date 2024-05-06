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19:58 06.05.2024

Генштаб ЗС України: Російські війська за добу завдали двох ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з РСЗВ

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Генштаб ЗС України: Російські війська за добу завдали двох ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з РСЗВ

За минулу добу російські війська завдали 2 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ і населених пунктах (н. п.) України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - зазначено в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах н. п. Грем'яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля Сумської області; Золочів Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах н. п. Андріївка і Дружба, Прогрес, Сокіл і Калинове; н. п. Антонівка (усі - Донецької області). Російська армія також завдала авіаційних ударів у районах н.п. Червоний Маяк та Іванівка Херсонської області.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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