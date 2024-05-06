Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала 11 ударів по локаціях військ РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ вразили один артилерійський засіб противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.