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19:45 06.05.2024

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 87 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 22 атаки ворога

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Генштаб ЗС України: За добу відбулося 87 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 22 атаки ворога

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, на куп'янському напрямку відбито 9 атак біля населених пунктів (н.п.) Синьківка, Піщане Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. На бахмутському напрямку відбито 11 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Повідомляється, що на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки у н.п. Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове і Невельське Донецької області. На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік н.п. Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 14 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку збройні сили РФ 5 разів атакували позиції наших захисників у Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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