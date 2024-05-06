Україна вже отримала партію ракет для ЗРК Patriot - Міноборони Іспанії

Ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, обіцяні Іспанією Києву, вже прибули в Україну, повідомляє в понеділок ЕФЕ з посиланням на заяву глави Міноборони Іспанії Маргарити Роблес.

"Роблес підтвердила, що в Україну прибули ракети для ЗРК Patriot, відправлені Іспанією в координації з союзними державами", - інформує агентство.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе", - зазначила Роблес.

Раніше Роблес повідомила, що Мадрид поставить Україні ракети для комплексів Patriot.

Водночас ЗМІ зазначали, що Іспанія не може поставити Києву повністю комплекси ЗРК Patriot через те, що сама потребує їх.

Наприкінці квітня Іспанія поставила Україні нову партію боєприпасів для важкої артилерії. Роблес також повідомляла про плани постачання артилерійських снарядів калібру 155 і 120 мм у найближчі кілька місяців.

На травень і червень заплановано постачання партії озброєнь, яка включає ручні та великокаліберні кулемети, захищені колісні транспортні засоби, бронетранспортери, протитанкові засоби і гаубиці польової артилерії. За ними підуть різні системи спостереження для ППО і дистанційні бойові модулі для захисту від дронів.

За словами Роблес, підготовка танків Leopard до передання Україні також "йде за планом і перші одиниці будуть готові до кінця червня".