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18:16 06.05.2024

МСЕК встановлюватиме ступінь втрати працездатності та інвалідності військовослужбовців на підставі рішення ВЛК - МОЗ

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МСЕК встановлюватиме ступінь втрати працездатності та інвалідності військовослужбовців на підставі рішення ВЛК - МОЗ

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) встановлюватимуть ступінь втрати працездатності та інвалідності колишніх військовослужбовців на основі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як роз'яснюється на сайті Міністерства охорони здоров'я, МСЕК встановлюватимуть такий зв'язок на основі рішення ВЛК, оформленого довідкою, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

При цьому МОЗ наголошує, що ступінь втрати працездатності військовослужбовця МСЕК встановлюватиме після завершення лікування.

На підставі даних про втрату здоров'я комісія розробить програму реабілітації.

Теги: #мсек

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