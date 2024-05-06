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08:11 06.05.2024

Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

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Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

Українські військовослужбовці відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 7:00 понеділка.

Так, на авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку біля населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 36 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 14 атак неподалік населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників у населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове і Торське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень, зазначили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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