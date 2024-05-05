Події

22:04 05.05.2024

В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

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В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

В Одеській області легковий автомобіль врізався в дерево, внаслідок ДТП водій загинув, його п'ятирічного сина госпіталізували, повідомляє обласне управління Національної поліції.

За даними правоохоронців, подія сталася вдень у неділю на дорозі між м. Кодима та с. Федорівка. Пошкоджений легковий автомобіль "Ford" помітили люди та повідомили в поліцію.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.

"Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У межах провадження буде призначено низку експертиз.

Обставини ДТП встановлюються.

 

 

 

Теги: #дтп #жертва #одеська_область

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