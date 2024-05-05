Події

20:12 05.05.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по 13 місцях скупчення окупантів

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Українська авіація завдала за добу ударів по 13 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російських окупантів, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

Зі свого боку підрозділи українських ракетних військ завдали за добу ураження по одному району зосередження особового складу противника, трьом ворожим радіолокаційним станціям, двом засобам протиповітряної оборони, а також двом артилерійським засобам окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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