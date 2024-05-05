Події

19:51 05.05.2024

На бахмутському напрямку за добу відбито 32 атаки окупантів, на авдіївському 24

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На бахмутському напрямку за добу відбито 32 атаки окупантів, на авдіївському 24
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 103 бойових зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському напрямку. "На Бахмутському напрямку нашими військовими відбито 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне становище", - йдеться у зведенні.

На авдіївському напрямку відбито 24 атаки. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - розповіли в Генштабі.

На новопавлівському напрямку окупанти за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону українських військ біля населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області.

На куп'янському напрямку українські військові відбили 11 атак поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення.

На оріхівському напрямку окупанти п'ять разів атакували українські позиції неподалік Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі. На лиманському напрямку Силами оборони було відбито чотири атаки у населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області. На херсонському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції українських військ поблизу села Кринки Херсонської області на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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