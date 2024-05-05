Події

07:33 05.05.2024

На фронті за добу відбулося 95 бойових зіткнень

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На фронті за добу відбулося 95 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На лиманському напрямку відбито 9 атак, поблизу Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, на південь від Іванівського на Донеччині.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак біля населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах південніше Новодарівки, Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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