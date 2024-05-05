Війська РФ за добу завдали п’яти ракетних і 69 авіаударів, вночі знищено 23 із 24 ударних дронів, які атакували Україну

Ворог завдав 5 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 24 БПЛА типу "Shahed". Силами і засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БПЛА було знищено.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури", - ідеться у зведенні.