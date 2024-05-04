МЗС України про нібито оголошення Зеленського в розшук у РФ: Це свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення РФ про нібито оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського.

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - ідеться в коментарі, опублікованому на сайті МЗС у суботу.

У відомстві нагадали, що "на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що МВС РФ нібито оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.