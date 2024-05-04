Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часова Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часова Яру та Іванівського, у самому місті ворожої армії на сьогодні немає, проте окупантам було б важливо захопити його до того, як українським силам надійде зарубіжна допомога, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське. На цьому напрямку ворог намагається намацати ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх, і стягує туди додаткові війська і резерви для просування лінії фронту. Противник наступає поблизу Білогорівки і Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ", - розповів Волошин.

Він зазначив, що успіхів противник там не має, його просування на цьому напрямку зупинено. Ворог продовжує тиснути, на цій ділянці фронту тривають бої.

"Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку", - зазначив речник.

Говорячи про ситуацію навколо міста Часів Яр, Волошин наголосив, що Сили оборони України контролюють обстановку. Він зазначив, що армія РФ активно проводить артилерійський обстріл на околицях Часова Яру.

"Їм було б дуже важливо зайняти Часів Яр, до того, як нам надійде закордонна допомога. Тобто, коли в нас припиниться певний дефіцит боєприпасів", - додав спікер.

Загалом за цей тиждень ситуація поблизу Часова Яру не змінилася, додав Волошин, активні бої тривають вдень і вночі.

"Російська пропаганда періодично робить вкиди, що їхня армія увійшла в місто. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Водночас противник продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією, авіацією ймовірно готуює ґрунт до наступної хвилі, додав підполковник.

Він зазначив, що для захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти праворуч - Богданівка та ліворуч Іванівське - активно штурмуючи селища, щоб узяти місто в оперативне оточення.

"Ворог намагається йти в лоб, де канал, штучна перешкода, але цього їм повною мірою не вдається зробити", - додав Волошин.

Ворог успіху тактичного в цих населених пунктах не мав, зазначили в ОСУВ "Хортиця". Волошин нагадав, що противник також зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу. Поки що окупанти не змогли навіть перетнути канал "Сіверський Донець-Донбас".

Крім того, ворог на часовоярівському напрямку завершує перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додатково штурмові групи. Також штурмові групи переміщує до Кліщіївки та Андріївки.

"Росіянам важливо вирівняти лінію бойового зіткнення, тому продовжують штурмувати в напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючись відкинути українських військових до каналу "Сіверський Донець-Донбас". Планують проводити штурмові дії біля Іванівського", - зазначив речник.