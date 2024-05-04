Події

10:33 04.05.2024

У Харківській області 1 людина загинула і 9 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

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У Харківській області 1 людина загинула і 9 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Унаслідок нічного удару дронами, завданого окупантами по Харкову, за уточненими даними, постраждали 4 особи, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок влучання уламків ("Шахедів" - ІФ-У) горіли двоповерхова офісна і складська будівля, а також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що денний ворожий обстріл Харкова спровокував пожежу в приватному будинку. Загинула 82-річна жінка, постраждали двоє чоловіків 66 і 77 років. Загалом було пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Крім того, внаслідок ракетних ударів Торнадо-С і С-300 у Чугуєві пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини. У Шиповатому на території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат. У Вовчанську ворожого артобстрілу зазнали два гаражні кооперативи, територія колишнього аеродрому та прилеглі будівлі.

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріл

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