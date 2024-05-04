Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 34 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 119 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 34 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак біля населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку відбито 7 атак, скоєних противником неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів і Торського на Донеччині.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки у населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.