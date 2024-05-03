Ворог завдав два ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 2 ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Баранівки Сумської області, Борової Харківської області, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка, Вовчого, Калинового, Желанного, Веселого, Новоселівки Першої, Комишівки, Карлівки, Богоявленки та Євгенівки Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.