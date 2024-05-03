Події

19:38 03.05.2024

Ворог завдав два ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

1 хв читати
Ворог завдав два ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 2 ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Баранівки Сумської області, Борової Харківської області, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка, Вовчого, Калинового, Желанного, Веселого, Новоселівки Першої, Комишівки, Карлівки, Богоявленки та Євгенівки Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 03.05.2024
Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

19:29 03.05.2024
За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб

За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб

18:35 03.05.2024
За останній місяць ворог 444 рази застосував боєприпаси з хімічними речовинами - Генштаб ЗСУ

За останній місяць ворог 444 рази застосував боєприпаси з хімічними речовинами - Генштаб ЗСУ

08:00 03.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

07:49 03.05.2024
Сили оборони за добу завдали авіаударів по 11 районах скупчення військ РФ

Сили оборони за добу завдали авіаударів по 11 районах скупчення військ РФ

07:45 03.05.2024
За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

07:35 03.05.2024
Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ

Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ

20:03 02.05.2024
Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:58 02.05.2024
Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

19:58 02.05.2024
На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

У Харкові внаслідок ворожих авіаударів загинула жінка, двоє чоловіків постраждали - Синєгубов

Ворожим авіаударом зруйновано кілька будинків у Харкові, під завалами люди - мер

Зеленський у Хмельницькому обговорив безпеку АЕС і призначив голову обладміністрації

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумову

ОСТАННЄ

Мелоні підтвердила прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні

МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у Тбілісі

Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

Затримано керівника ДП "Адміністрації річкових портів", якого підозрюють в одержанні хабаря за дозвіл влаштувати місця для відпочинку на причалах

Єрмак і Сіято обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

У Бородянці Київської області "зникли" 20 млн грн на відновлення - Держаудитслужба

На Харківщині знищено ворожий розвідувальний БПЛА - ОК "Схід"

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі поранено чоловіка, пошкоджено об'єкти інфраструктури - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА