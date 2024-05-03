Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня 11 разів обстрілювали Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, медзаклад та лінії електропередачі, поранено місцевого жителя, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова ОВА повідомив, що протягом дня російська армія 11 разів обстріляла район - "дронами-камікадзе та артилерією. Здригалися Нікополь, Мирівська й Покровська сільська громади".

За даними обладміністрації, пошкоджено 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто та лінії електропередачі.