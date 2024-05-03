Події

18:47 03.05.2024

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

1 хв читати
Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня 11 разів обстрілювали Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, медзаклад та лінії електропередачі, поранено місцевого жителя, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова ОВА повідомив, що протягом дня російська армія 11 разів обстріляла район - "дронами-камікадзе та артилерією. Здригалися Нікополь, Мирівська й Покровська сільська громади".

За даними обладміністрації, пошкоджено 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто та лінії електропередачі.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 03.05.2024
Росіяни обстріляли Курахове, двоє людей загинули

Росіяни обстріляли Курахове, двоє людей загинули

21:02 02.05.2024
Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 9 осіб

Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 9 осіб

20:45 02.05.2024
У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина

У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина

18:49 02.05.2024
Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

15:55 02.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні пошкоджено магазин і освітній заклад

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні пошкоджено магазин і освітній заклад

08:25 02.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

21:13 01.05.2024
До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

19:09 01.05.2024
Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

19:05 01.05.2024
Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

17:20 01.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

У Харкові внаслідок ворожих авіаударів загинула жінка, двоє чоловіків постраждали - Синєгубов

Ворожим авіаударом зруйновано кілька будинків у Харкові, під завалами люди - мер

Зеленський у Хмельницькому обговорив безпеку АЕС і призначив голову обладміністрації

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумову

ОСТАННЄ

На Харківщині знищено ворожий розвідувальний БПЛА - ОК "Схід"

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі поранено чоловіка, пошкоджено об'єкти інфраструктури - ОВА

За останній місяць ворог 444 рази застосував боєприпаси з хімічними речовинами - Генштаб ЗСУ

СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації

У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

Троє мирних жителів постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по Чугуєву - поліція

Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

У зв'язку з кібератаками на політпартії, у яких Німеччина звинуватила спонсороване ГРУ угруповання, союзники по НАТО виступили з заявою

Глави МЗС України та Чехії обговорили прогрес ініціативи щодо закупівлі артснарядів і посилення військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА