У зв'язку з кібератаками на політпартії, у яких Німеччина звинуватила спонсороване ГРУ угруповання, союзники по НАТО виступили з заявою

У зв'язку з кібератаками на політичні партії, в яких Німеччина звинуватила угруповання APT28, спонсороване ГРУ Генерального штабу Росії, союзники по НАТО закликали РФ діяти в рамках міжнародного права, а також заявили про можливість розглянути скоординовані заходи у відповідь.

Текст заяви оприлюднила у п'ятницю в Брюсселі штаб-квартира Організації Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, союзники висловили солідарність із Німеччиною "після зловмисної кіберкампанії проти політичної партії, в цьому випадку Соціал-демократичної партії Німеччини, і з Чехією після зловмисної кібердіяльності проти її інституцій". "Союзники визнають, що Німеччина і Чехія поклали відповідальність за шкідливу кібердіяльність у своїх країнах на зловмисного суб'єкта APT28, спонсорованого Російською Федерацією, зокрема Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Росії (ГРУ). Союзники також із занепокоєнням відзначають, що те саме джерело загроз було націлене й на інші національні урядові установи, операторів критично важливої інфраструктури та інші організації по всьому альянсу, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції", - зазначено в заяві.

У зв'язку з цим союзники "рішуче засудили зловмисну кібердіяльність, спрямовану на підрив наших демократичних інститутів, національної безпеки та вільного суспільства". "Шкідлива кібердіяльність, спрямована проти Німеччини та Чехії, підтверджує, що кіберпростір завжди є предметом боротьби. Суб'єкти кіберзагроз наполегливо прагнуть дестабілізувати альянс", - констатували вони.

Союзники також запевнили, що, "як і раніше, налаштовані протидіяти істотній, постійній і дедалі більшій кіберзагрозі, зокрема, для наших демократичних систем і нашої критично важливої інфраструктур". "Ми сповнені рішучості використовувати необхідні можливості для стримування, захисту та протидії всьому спектру кіберзагроз, щоб підтримувати одне одного, зокрема шляхом розгляду скоординованих заходів у відповідь", - наголошується в заяві.

Союзники зазначили, що "просувають вільний, відкритий, мирний і безпечний кіберпростір". "Ми закликаємо всі держави, включно з Росією, поважати свої міжнародні зобов'язання і зобов'язання дотримуватися міжнародного права і діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, підтвердженої всіма членами Організації Об'єднаних Націй", - зазначено в заяві.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що в Німеччині завершили аналіз джерела хакерської атаки на сервер електронної пошти правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка сталася в січні 2023 року. Влада країни дійшла висновку, що за нею стоїть пов'язане з російською військовою розвідкою хакерське угруповання APT28. У зв'язку з цим у МЗС ФРН викликали тимчасового повіреного у справах посольства РФ у ФРН, повідомив у п'ятницю, 3 травня, представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, зазначивши, що інцидент із хакерською атакою свідчить, "що російська загроза для безпеки й миру в Європі реальна і що вона величезна".