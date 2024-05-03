Події

07:35 03.05.2024

Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ

1 хв читати
Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог завдав 3 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

За минулу добу авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка і Старомайорське Донецької області; П'ятихатки і Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - сказано у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 03.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

07:49 03.05.2024
Сили оборони за добу завдали авіаударів по 11 районах скупчення військ РФ

Сили оборони за добу завдали авіаударів по 11 районах скупчення військ РФ

07:45 03.05.2024
За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

20:03 02.05.2024
Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:58 02.05.2024
Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

19:58 02.05.2024
На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

07:49 02.05.2024
Ворог за добу втратив 1030 осіб

Ворог за добу втратив 1030 осіб

07:29 02.05.2024
Українська армія 39 атак відбила на авдіївському напрямку, загалом за добу відбулося 121 бойове зіткнення

Українська армія 39 атак відбила на авдіївському напрямку, загалом за добу відбулося 121 бойове зіткнення

07:22 02.05.2024
Росіяни за добу здійснили п’ять ракетних і 63 авіаудари

Росіяни за добу здійснили п’ять ракетних і 63 авіаудари

19:24 01.05.2024
Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Камероном

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

ОСТАННЄ

Двоє загиблих, ще четверо поранених на Донеччині за минулий день через обстріли

На Харківщині за добу загинув мирний житель, ще десятеро постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Камероном

У Херсонській області за добу під російськими обстрілами опинилися 14 населених пунктів, поранено одного жителя

Окупанти за добу 349 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази

На облаштування укриттів Латвії необхідно понад 98 млн євро - доповідь

3 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РФ прогресує на полі бою, а війна навряд чи закінчиться найближчим часом - глава розвідки США

Окупанти за минулий день обстріляли 9 громад Сумської області, зафіксовано понад 200 вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА