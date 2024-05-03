Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ

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Ворог завдав 3 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

За минулу добу авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка і Старомайорське Донецької області; П'ятихатки і Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - сказано у зведенні Генштабу.