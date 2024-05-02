Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі "Фейсбук".

Водночас підрозділи ракетних військ за добу завдали ураження по двох складах боєприпасів противника, одній ворожій артилерійській системі та одному зенітно-ракетному комплексу окупантів.