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19:48 02.05.2024

115-та ОМБр спростувала інформацію про те, що бригада відповідальна за крах оборони в районі Очеретиного

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115-та окрема механізована бригада (ОМБр) назвала неправдивою інформацію про те, що за "крах оборони в районі населеного пункту Очеретине" відповідальна їхня бригада, та наголосила, що жоден штатний підрозділ "позицій не залишав і не тікав".

"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

У бригаді зазначили, що "вкид підхопили" кілька українських і понад 50 російських ЗМІ і "написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла".

У своєму коментарі 115-а ОМБр розповіла про перебіг подій у районі Очеретиного. Так, 115-та бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміка. Противник щодня здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами та великою кількістю FPV дронів, здійснював скидання з дронів, зокрема хімречовини.

"Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі, тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине", - пояснили в бригаді.

Також у пресслужбі зазначили, що під час наступу на очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що говорить про кількість кинутого на прорив особового складу і знищеного 115-ю бригадою ЗСУ під час оборонних боїв.

"Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що по цим подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде надано детальний коментар щодо подій під Очеретиним.

Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти".

 

 

Теги: #спростування #бригада #очеретине

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