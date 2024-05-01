Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

У середу ворог обстрілював Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок атак у райцентрі пошкоджено медзаклад, два інфраструктурні об'єкти та будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окрім Нікополя, де через ворога постраждали люди, від обстрілів упродовж дня потерпали й Мирівська та Марганецька громади. Там минулося без поранених і загиблих. Але снарядами пошкоджено приватний будинок і лінію електропередачі. В райцентрі побиті не лише медзаклад і будинки, а і два інфраструктурні об'єкти. Автівка, яка зайнялася, знищена вогнем", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, загалом росіяни 10 разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район, тричі - важкою артилерією.

Раніше повідомлялося, що чотири жителі Нікополя постраждали внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.