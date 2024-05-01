Події

19:05 01.05.2024

Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

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Близько 16:10 ЗС РФ обстріляли, за попередніми даними, з міномета с. Липці Харківської області, загинула мирна жителька.

"Зафіксовано пряме влучання в житловий будинок. Осколкових поранень дістала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством) КК України.

Теги: #харківська_область #обстріл

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