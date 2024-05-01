Відомо про двох загиблих і шістьох поранених унаслідок обстрілу Гірника Донецької області - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли м. Гірник Донецької області з РСЗВ "Ураган", за попередньою інформацією, загинули дві особи, ще шестеро - дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і шестеро поранені - такі попередні наслідки обстрілу Гірника. Росіяни атакували місто "Ураганами" сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Голова ОВА додав, що "остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом".