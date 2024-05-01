В Україні встановили рекорд із наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів

Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд із наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів країни, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"30 квітня за організації Міністерства культури та інформаційної політики у співпраці з ГО "Інститут культури України" в інноваційному парку UNIT.CITY відбувся Фестиваль української писанки. У межах події розписали 800 писанок, що є рекордом України", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що під час події генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення рекорду з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України. Зокрема, протягом п’яти годин 530 учасників виготовили 800 писанок.