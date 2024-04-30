Події

18:53 30.04.2024

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

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На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

Протягом вівторка російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА, внаслідок пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині. Війська країни-агресорки випустили майже два десятки снарядів. А ще – скерували на район три дрони-камікадзе. Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Серед людей постраждалих немає.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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