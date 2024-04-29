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17:20 29.04.2024

РФ щоночі обстрілює порти Великої Одеси ракетами й дронами з території окупованого Криму - АМПУ

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РФ щоночі обстрілює порти Великої Одеси ракетами й дронами з території окупованого Криму - АМПУ

Росія змістила акцент на порти Великої Одеси, атакуючи їх ракетами й дронами, які запускають з території окупованого Криму практично щоночі, розповів заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов в інтерв'ю NV Бізнес.

"Особливо обстріли посилилися після їх (росіян - ІФ-У) виходу із "зернової ініціативи" (19 липня 2023 року - ІФ-У). Вони як з ланцюга зірвалися. Тоді вони почали дуже масовано атакувати Дунайський кластер. Бо на початку війни, коли шість місяців усі порти були заблоковані, основний вантажний потік на себе взяв Дунайський кластер - наші три порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. І там бізнес добре розвивався. Ну і росіяни, спостерігаючи, як це ефективно все працює, почали дронами й ракетами масовано атакувати. І руйнували там зерносховища, і в судна влучали, і у вантажівки, і гинули водії цих вантажівок. І потім зміщений був акцент сюди, у Велику Одесу", - розповів Барінов.

За його словами, загалом портові потужності атакували вже понад 40 разів - 19 квітня відбулося влучання в олійний термінал, який горів кілька днів.

"Коли тільки розпочалася повномасштабна агресія, вони заблокували наш флот. Тут стояли їхні десантні кораблі, ракетні. Але потім, завдяки зусиллям наших військових, було потоплено російський флагман - крейсер "Москва". Потім з'явилися морські дрони, і ми їх відсунули. Але зараз вони з Криму ракетами, "шахедами" обстрілюють нас практично щоночі..." - сказав Барінов.

За словами заступника голови АМПУ, незважаючи на обстріли, за неповні вісім місяців створеним Військово-Морськими силами морським коридором експортовано 41,1 млн тонн продукції.

"Ми зараз приблизно 75-80% від довоєнного періоду. У 2021 році Україна експортувала близько 50 млн тонн агропродукції. Ми добре йдемо", - підсумував Барінов.

Раніше повідомлялося, що експорт українським морським коридором у першому кварталі 2024 року сягнув 40 млн тонн, обробка в Дунайських портах знизилася на 16%.

Також повідомлялося, що 19 квітня Росія атакувала два термінали в порту "Південний" - один з них належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар".

Теги: #порт #обстріл

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