Події

18:52 28.04.2024

ГУР Міноборони України повідомило про знищення двох тепловозів у РФ

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення у Росії двох тепловозів – 26 та 28 квітня.

"28 квітня 2024 року в місті оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3"", - йдеться в повідомленні ГУР у неділю.

"ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", – зазначено у повідомленні.

 

Теги: #гур_мо

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