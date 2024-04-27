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22:29 27.04.2024

Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

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Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день 20 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Великописарівська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманська, Середина-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, по Новослобідській громаді ворог гатив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

У Великописарівській громаді були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

По Хотинській громаді ворог вдарив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл із гранатомета СПГ (4 вибухи).

З БПЛА було здійснено скидання ВОГ у Юнаківській (5 вибухів) та Середино-Будській (3 вибухи) громадах.

Під артилерійським вогнем була Глухівська громада (6 вибухів).

Під мінометними обстрілами опинилися Краснопільська (16 мін), Миколаївська (10 вибухів), Зноб-Новгородська (7 вибухів) та Есманська (1 міна) громади.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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