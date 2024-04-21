Часів Яр тримається, ситуація контрольована, противника в місті немає - спікер ОСУВ "Хотиця"

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" за останні кілька днів ситуація ускладнилася, але є контрольованою, найгарячішими залишаються Бахмутський і Авдіївський напрямки, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, ворог продовжує застосовувати всі можливі засоби наступу, зокрема керовані авіабомби, БПЛА, дрони, артилерію та авіацію, бронетехніку, почастішали атаки малими групами штурмовиків на бронетехніці. "Останнім часом дуже набридає авіація, яка закидає наші позиції як керованими авіабомбами, так і ФАБами", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

"Часів Яр тримається. Ситуація контрольована, противника в місті немає. Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів і артилерії... Для обстрілу Часова Яру та Бахмутського напрямку загалом російська армія використовує боєприпаси північнокорейського й китайського виробництва", - розповів Волошин.