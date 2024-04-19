Події

16:56 19.04.2024

Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель - Офіс генпрокурора

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Житель міста Білопілля Сумського району Сумської області загинув, ще троє дістали поранень унаслідок ворожих артилерійських обстрілів центру міста російськими окупантами в п'ятницю, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"19 квітня 2024 року близько 12:00 окупанти з артилерії обстріляли центр м. Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога 51-річний мирний житель зазнав тяжких поранень, від яких помер у лікарні. Також поранено ще одного чоловіка та двох жінок. Пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #обстріл #сумська_область

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