Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24 людей - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Дніпрі зросла до 24 осіб, тривають аварійно-пошукові роботи в будинку, який найбільше пошкоджений, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. За уточненими даними, пошкоджені ще п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже пів сотні авто. Потрощена й інфраструктура міста", - написав він у телеграм-каналі.

Крім цього, кількість постраждалих у Синельниківському районі зросла до семи осіб, пошкоджено понад 60 приватних будинків, авто, підприємство, знищено сонячну електростанцію.