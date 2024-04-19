Події

14:50 19.04.2024

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24 людей - голова ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Дніпрі зросла до 24 осіб, тривають аварійно-пошукові роботи в будинку, який найбільше пошкоджений, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. За уточненими даними, пошкоджені ще п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже пів сотні авто. Потрощена й інфраструктура міста", - написав він у телеграм-каналі.

Крім цього, кількість постраждалих у Синельниківському районі зросла до семи осіб, пошкоджено понад 60 приватних будинків, авто, підприємство, знищено сонячну електростанцію.

Теги: #дніпро #постраждалі #обстріл

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